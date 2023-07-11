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18:12, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная телеведущая рассказала о «самом страшном» в турецком отеле

Ведущая Тодоренко заявила, что боится взвешиваться после ужина в турецком отеле
Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что во время отдыха в Турции боится взвешиваться после ужина в отеле. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Знаете, что самое страшное в хорошем турецком отеле? После ужина встать на весы», — отметила Тодоренко. Она призналась, что в ресторане отеля, в котором она остановилась, очень разнообразное меню, и ей хочется попробовать многие блюда.

«Я просто не понимаю, за что. Почему они так вкусно готовят? (...) Рыба на любой вкус и цвет», — добавила телеведущая.

Ранее Тодоренко пожаловалась на комментарий, который получила в соцсетях и который очень задел ее. «Мозг вместе с плацентой выпал», — написала ей незнакомая девушка. Ведущая добавила, что получает множество хороших комментариев, однако подобные сообщения все равно цепляют ее до глубины души.

До этого Тодоренко рассказала о подготовке номеров для шоу «Ледниковый период» на Первом канале, в котором она выступала в паре с фигуристом Александром Энбертом. Ведущая отметила, что тренировки для проекта длятся по четыре-пять часов, а на подготовку одного номера уходит три-четыре дня.

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    Мария Большакова
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