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20:28, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая пожаловалась на негатив в соцсетях

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на негативные комментарии в соцсетях

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на негативные комментарии в соцсетях. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Читаю ваши комментарии, читаю ваши отзывы о книге, и попадаются мне среди тысяч комментариев нормальных, адекватных один, но который цепляет так до глубины души. Ты думаешь, что с тобой, девушка, прекрасная, красивая, что же тебя так разозлило, что у тебя такое на душе», — высказалась Тодоренко.

«Мозг вместе с плацентой выпал», — опубликовала ведущая комментарий, задевший ее. По словам Тодоренко, таким образом о ней отзывается «красивая и вроде умная девушка».

В 2023 году телеведущая выпустила детскую книгу сказок «Регина-путешественница спасает Австралию», первый тираж в 10 тысяч экземпляров которой, по словам Тодоренко, «улетел» с прилавков книжных магазинов.

В августе 2022 года Тодоренко родила в домашних условиях в ванной второго сына и назвала его Мир. Вместе с супругом, певцом Владом Топаловым, они также воспитают сына Михаила.

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    Олег Давыдов
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