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09:45, 11 июля 2023Из жизни

Мужчина устроил свадьбу неверной жене и ее любовнику

The Thaiger: в Индии узнавший об измене жены мужчина устроил ей свадьбу с любовником

Кадр: @BhumiharSonu

Житель индийской деревни раскрыл измену жены и устроил ей свадьбу с любовником. Об этом сообщает The Thaiger.

Пара была жената три года, за это время у них появилось двое детей. С самого начала семейной жизни индиец чувствовал, что жена неверна ему, однако не пытался уличить ее в измене. Однажды, когда мужчина уехал в командировку, его жена поздно вечером отправилась к любовнику. Однако о свидании узнали родители тайного возлюбленного замужней женщины. Они силой задержали влюбленных и не дали им провести ночь вместе.

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Новость об интрижке быстро разлетелась по деревне и вызвала недовольство местных жителей. Вопреки ожиданиям, после возвращения из командировки муж не стал устраивать скандалов. Вместо этого он решил организовать женщине и ее любовнику церемонию бракосочетания.

Отмечается, что поначалу любовник отказывался жениться, но сдался после «физического давления» жителей деревни. Свадьба прошла в местном храме. На ней присутствовали местные жители.

Ранее сообщалось, что житель Китая случайно раскрыл измену жены, прогуливаясь по улице. Жена, которую он увидел во время прогулки, шла с незнакомцем за руку.

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    Алиса Удовик
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