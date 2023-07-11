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17:32, 11 июля 2023Бывший СССР

В МИД России потребовали отправить на Украину миссию для защиты Церкви

Представитель МИД России Асольдович: на Украину надо отправить миссию для защиты Церкви

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

На Украину надо отправить международные миссии для фиксации преступлений киевских властей в отношении православия и Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, пишет ТАСС.

По его мнению, надо организовать «какие-то миссии по линии международных организаций» для оценки ситуации, которая сложилась вокруг Киево-Печерской лавры, где Минкульт осуществляет захват помещений монастыря. Он ожидает, что международные организации «займут более наступательную, более действенную позицию в отношении того, что происходит вокруг православия на Украине».

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Аскольдович считает, что сейчас Россия должна пытаться мобилизовать международную общественность, которая должна принять некие конкретные меры для защиты УПЦ. Прежде всего, это надо делать по линии ОБСЕ и Совета Европы, которые контролируют соблюдение прав человека. Пока что эти организации делали заявления по поводу УПЦ «вскольз», отметил спецпредставитель.

С весны 2023 года на Украине увеличилось количество захватов храмов УПЦ, в частности, Минкульт требует выселиться от монахов Киево-Печерской лавры. Международные организации пока никак не осудили действия украинских властей.

Утром 11 июля комиссия Минкульта при помощи вооруженных полицейских захватила 54-й и 58-й корпусы Киево-Печерской лавры. Вооруженные автоматами полицейские вели себя агрессивно, запрещали снимать и угрожали разбить телефоны.

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    Александр Слабиев
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