В МИД России потребовали отправить на Украину миссию для защиты Церкви

Представитель МИД России Асольдович: на Украину надо отправить миссию для защиты Церкви

На Украину надо отправить международные миссии для фиксации преступлений киевских властей в отношении православия и Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, пишет ТАСС.

По его мнению, надо организовать «какие-то миссии по линии международных организаций» для оценки ситуации, которая сложилась вокруг Киево-Печерской лавры, где Минкульт осуществляет захват помещений монастыря. Он ожидает, что международные организации «займут более наступательную, более действенную позицию в отношении того, что происходит вокруг православия на Украине».

Аскольдович считает, что сейчас Россия должна пытаться мобилизовать международную общественность, которая должна принять некие конкретные меры для защиты УПЦ. Прежде всего, это надо делать по линии ОБСЕ и Совета Европы, которые контролируют соблюдение прав человека. Пока что эти организации делали заявления по поводу УПЦ «вскольз», отметил спецпредставитель.

С весны 2023 года на Украине увеличилось количество захватов храмов УПЦ, в частности, Минкульт требует выселиться от монахов Киево-Печерской лавры. Международные организации пока никак не осудили действия украинских властей.

Утром 11 июля комиссия Минкульта при помощи вооруженных полицейских захватила 54-й и 58-й корпусы Киево-Печерской лавры. Вооруженные автоматами полицейские вели себя агрессивно, запрещали снимать и угрожали разбить телефоны.