Полковник Макгрегор заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на бесполезность поставок оружия Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, Украина потеряна. Он заявил, что страна «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». «Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — сказал он.

Макгрегор добавил, что из-за конфликта на Украине, а также из-за раскола внутри НАТО многие западные государства находятся в отчаянии. По его словам, для Киева нет никакого другого выхода, кроме как провести переговоры и «получить, что возможно». Он заявил, что Украина не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России.

Ранее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск рассказал о будущих неудачах Украины при провальной попытке контрнаступления. Российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, заявил он.

До этого Макгрегор предрек Украине потерю Одессы из-за саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.