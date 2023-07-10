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09:58, 10 июля 2023Мир

Илон Маск рассказал о провале Украины при контрнаступлении

Илон Маск заявил, что Украина потеряет больше территорий при провале контрнаступления
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск рассказал о будущих неудачах Украины при попытке контрнаступления, передает ТАСС.

«Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий», — заявил предприниматель.

По его словам, этот фактор удерживает украинских военных от масштабного контрнаступления. Кроме того, он считает, что российская сторона выиграла бы военный конфликт на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.

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    Виктория Кондратьева
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