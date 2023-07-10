Илон Маск рассказал о провале Украины при контрнаступлении

Илон Маск заявил, что Украина потеряет больше территорий при провале контрнаступления

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск рассказал о будущих неудачах Украины при попытке контрнаступления, передает ТАСС.

«Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий», — заявил предприниматель.

По его словам, этот фактор удерживает украинских военных от масштабного контрнаступления. Кроме того, он считает, что российская сторона выиграла бы военный конфликт на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.