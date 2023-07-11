Гид рассказал о непроходимом участке на пути пропавших в Пермском крае туристов

Экскурсовод Палкин: пропавшие на реке Усьве туристы выбрали неправильный сезон для сплава

Организатор сплава по реке Усьва в Пермском крае, в ходе которого пропала группа из 22 туристов, выбрал неправильный сезон для поездки, так как летом в реке нет воды, рассказал гид-экскурсовод, организатор поездок по Усьве туркомпании «Усьвинская Фактория» Илья Палкин. Специалист также рассказал «Ленте.ру», что на пути, выбранном тургруппой есть сложный участок, который становится непроходимым в летний период.

«Он (сплав по реке Усьва — прим. «Ленты.ру») проводится только в майские праздники, когда большое половодье, в летний период этот маршрут непроходим, [так как в реке] нет воды. Там нет воды, им (пропавшим туристам — прим. «Ленты.ру») пришлось тащить катамараны», — рассказал Палкин.

По мнению собеседника «Ленты.ру», ответственность за случившееся лежит на организаторе поездки, который не смог правильно оценить условия для сплава.

Сам инструктор или организатор по приезде в Среднюю Усьву принял неправильное решение, хотя видел, что в реке нет воды. Это его ошибка Илья Палкин гид-экскурсовод, организатор поездок туристической компании «Усьвинская Фактория»

Более того, Палкин рассказал, что на маршруте, который был выбран пропавшими туристами есть особенно опасный и сложный участок, который становится непроходимым в летний период.

Если [начинать сплав] из Средней Усьвы, то есть участок длиной восемь километров — называется «сухие пороги». «Сухие пороги» — это [участок реки Усьвы, где] в летний период река бежит между больших камней, и там ни на чем не пройти, а весной там сильное течение и большие волны Илья Палкин гид-экскурсовод, организатор поездок туристической компании «Усьвинская Фактория»

В остальном, как объяснил гид-экскурсовод, прохождение маршрута по Усьве по большей части не является сложным.

«Если от поселка Усьва до Чусового, то легкий и доступный маршрут. Если от Шумихинского, то будут два порога перед Усьвой, если от Безгодова, то будет три порога, все проходимые. (…) И единственный порог это выше поселка Усьва, он немного страшноват, но проходим, если знать, как его преодолевать», — уточнил Палкин.

Ранее стало известно, что группа из 22 туристов пропала без вести при сплаве по реке Усьва в Пермском крае. Отмечается, что семьями на сплав по Усьве уехали 11 взрослых и столько же детей. Поездку россияне организовали самостоятельно, заранее тур они не покупали.

Как сообщает Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП», незарегистрированная группа, в составе которой были 11 взрослых и 11 детей, вышла на маршрут сплава еще 4 июля. Участники планировали добраться по реке Усьва до поселка Усьва из поселка Средняя Усьва к 9 июля, но так и не вышли на связь.

Группа передвигалась на четырех катамаранах, уточняет Telegram-канал Mash. Все путешественники были знакомы между собой, а самому младшему из них всего 5 лет. Сообщается также, что к настоящему времени уже изучено более 40 километров местности: поиски начались еще ночью, но результата пока не принесли.