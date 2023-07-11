ВСУ обстреляли приграничное российское село неустановленными боеприпасами

ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области боеприпасами неустановленного образца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 июля обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по селу Карабаново было выпущено 16 артиллерийских снарядов, а по селу Долгое — 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. «В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. За минувшие сутки по региону было выпущено несколько десятков различных снарядов.