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10:07, 11 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничное российское село неустановленными боеприпасами

ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области боеприпасами неустановленного образца

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 июля обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по селу Карабаново было выпущено 16 артиллерийских снарядов, а по селу Долгое — 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. «В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. За минувшие сутки по региону было выпущено несколько десятков различных снарядов.

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    Евгения Куликова
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