Найден второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за цвета волос

МВД: второй подозреваемый в нападении из-за цвета волос найден в Калужской области

Второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали задержали в Обнинске Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее стало известно, что в Электростали группа мужчин сняла скальп молодому человеку из-за зеленого ирокеза. Нападение произошло 9 июня, около 21:00 по московскому времени, рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице.

Там стояла группа мужчин, к которым подошел юноша. Мужчины начали обзывать его, а затем срезали ножом волосы пострадавшему вместе с кожей и скрылись с места преступления. 10 июля лишившийся части скальпа юноша дал первый комментарий из больницы.