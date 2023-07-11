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07:09, 11 июля 2023Силовые структуры

Найден второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за цвета волос

МВД: второй подозреваемый в нападении из-за цвета волос найден в Калужской области

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали задержали в Обнинске Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее стало известно, что в Электростали группа мужчин сняла скальп молодому человеку из-за зеленого ирокеза. Нападение произошло 9 июня, около 21:00 по московскому времени, рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице.

Там стояла группа мужчин, к которым подошел юноша. Мужчины начали обзывать его, а затем срезали ножом волосы пострадавшему вместе с кожей и скрылись с места преступления. 10 июля лишившийся части скальпа юноша дал первый комментарий из больницы.

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    Юлия Мискевич
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