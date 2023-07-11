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02:35, 11 июля 2023Культура

Стала известна дата выхода фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» выйдет в кино в январе 2024 года

Фото: Christiane Bosch / dpa / Global Look Press

Фильм «Мастер и Маргарита» по роману писателя Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года. Об этом говорится на странице во «ВКонтакте» дистрибьютора «Атмосфера кино».

События в киноленте разворачиваются в Москве 1930-х годов. Знаменитый и талантливый писатель оказался в центре скандала и окончательно превратился в изгоя, коллеги отвернулись от него. Однако вскоре он знакомится с женщиной по имени Маргарита и берется за новый роман. Главный герой его книги — Воланд. Прообразом стал знакомый иностранец.

Писатель настолько погрузился в творческий процесс, что перестал замечать, где реальность, а где выдумка. В фильме Мастера сыграл актер Евгений Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер из голливудского фильма «Бесславные ублюдки» — Аугуст Диль. Режиссером киноленты выступил Михаил Локшин.

Изначально кинопроект был известен под названием «Воланд». Однако весной было принято решение поменять название ленты.

В 2022 году была названа самая популярная из школьной программы книга у россиян — ею стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Отмечалось, что за год книги продали на 9,1 миллиона рублей. Второе место в рейтинге самых популярных произведений занял роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а третье — эпопея «Война и мир» Льва Толстого.

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    Марина Совина
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