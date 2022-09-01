Названа самая популярная из школьной программы книга у россиян

Роман «Мастер и Маргарита» назван самой популярной из школьной программы книгой у россиян

Роман «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова назван самой популярной книгой у россиян из школьной программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование издательства «Эксмо».

Результаты исследования основаны на продажах русской классики из школьной программы в период с августа 2021 по июль 2022 года. Так, за последние 12 месяцев книги «Мастер и Маргарита» продали на 9,1 миллиона рублей.

«[Роман Михаила Булгакова] попал в рейтинги сразу в четырех изданиях: в сериях "Всемирная литература" (издано 40 тысяч книг), "Яркие страницы" (35 тысяч) и "Элитная классика" (5000). Тираж подарочного издания — 32 тысячи, покупатели потратили на него 4,7 миллиона рублей», — отметили в издательстве.

Второе место в рейтинге самых популярных произведений занял роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, на третьем месте расположилась эпопея «Война и мир» Льва Толстого. Всего читатели купили 35 тысяч и 10 тысяч экземпляров данных книг соответственно.

Ранее сообщалось, что писательница Джоан Роулинг выпустила книгу об убитой после обвинений в трансфобии женщине.