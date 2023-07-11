Медведев заявил о приближении третьей мировой войны

Медведев: увеличение поставок оружия НАТО Украине приближает третью мировую войну

Увеличение военной помощи странами НАТО Украине приближает третью мировую войну, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик напомнил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе было решено передать Киеву еще больше оружия. «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — указал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что урегулировать мировой конфликт возможно через третью мировую войну. Он также назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным. По его мнению, мир, в котором наступила ядерная зима, нельзя рассматривать в качестве победителя.