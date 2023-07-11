Зеленский не примет участие в саммите НАТО 11 июля

Президент Украины Зеленский не примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что глава государства Владимир Зеленский не примет участия в саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля. Его слова приводит издание Страна.ua в Telegram.

Ранее сообщалось, что выступление главы государства должно состояться во вторник, 11 июля, в 18:00 по московскому времени.

Зеленский прибыл на саммит НАТО вместе с министром обороны Алексеем Резниковым, который заявил, что главная цель Киева — членство в альянсе.