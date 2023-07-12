Байден заявил о необходимости перестать России атаковать саму себя

Байден оговорился и заявил, что Россия должна перестать атаковать сама себя

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оговорился, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины Россия должна перестать атаковать сама себя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, Россия могла бы завершить военный конфликт «завтра же», если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и «прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию». «Я имел в виду, на Украину со стороны России», — сказал Байден, выступая с речью по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.