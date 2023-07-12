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20:02, 12 июля 2023Экономика

Аналитики Центробанка заявили об устойчивом росте цен

Аналитики ЦБ РФ: проинфляционное давление усиливается на фоне роста издержек и спроса

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Аналитики Центрального банка России отметили все более устойчивый рост инфляции. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования регулятора.

В документе сказано, что рост потребительских цен закрепляется выше уровня четыре процента в годовом выражении с поправкой на сезонность. Российские производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе связанных с барьерами для импорта. В то же время быстро растет спрос, который поставщики товаров и услуг оказываются не в состоянии удовлетворить из-за производственных, трудовых и других ограничений.

Специалисты Центробанка считают, что проинфляционное давление продолжит усиливаться в ближайшие месяцы. «Для его нейтрализации требуется уменьшение бюджетного и(или) кредитного импульса. Возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления рубля может стать дополнительным проинфляционным фактором», — прогнозируют аналитики.

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В бюллетене уточняется, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России находится на одном из самых низких уровней в мире. «С января по начало июля она составила 2,9 процента, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5 процента», — заявил глава правительства.

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