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19:06, 11 июля 2023Экономика

Инфляцию в России назвали одной из самых низких в мире

Мишустин: показатель инфляции в России является одним из самых низких в мире

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Показатель инфляции в России находится на одном из самых низких уровней в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«С января по начало июля она [инфляция] составила 2,9 процента, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5 процента», — заявил Мишустин.

Он также отметил стабильную ситуацию на рынке занятости труда. С февраля безработица в России, по словам премьер-министра, держится на рекордно низкой отметке в 3,2 процента. Мишустин подчеркнул, что при любых вызовах экономике страны все социальные обязательства будут выполнены. «И продолжим решать другие первоочередные задачи государства», — сказал он.

Кроме того, по словам Мишустина, рост ВВП за первые пять месяцев составил 0,6 процента. В мае этот показатель дошел до отметки в 5,5 процента в годовом выражении.

В мае Мишустин назвал показатель инфляции в России самым низким в Европе. В начале этого месяца инфляция в стране замедлилась до 2,3 процента годовых.

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    Мария Черкасова
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