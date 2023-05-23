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08:00, 23 мая 2023Экономика

Мишустин назвал российскую инфляцию самой низкой в Европе

Мишустин: инфляция в начале мая замедлилась до 2,3%, это самый низкий показатель в Европе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В начале мая инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых, что является самым низким показателем в Европе, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина напомнил и о рекордно низком уровне безработицы в России — сейчас она составляет всего 3,5 процента. В связи с этим Мишустин назвал отечественную экономику устойчивой к «беспрецедентному санкционному давлению» западных стран.

«Его [давления] целью было — сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие», — сказал он.

В новых условиях Россия на системной основе перестраивает логистику, а также ведет работу по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны, добавил премьер.

Ранее в ЦБ заявили, что годовая инфляция начнет повышаться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов прошлого лета. Весной она опустилась до рекордно низких значений за счет эффекта высокой базы. Рост цен в апреле регулятор оценил в 2,31 процента, а по итогам 2023 года прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-6,5 процента.

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Софья Ермакова
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