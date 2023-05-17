Рост годовой инфляции в России спрогнозировали

Банк России: годовая инфляция в России начнет повышаться с мая

Годовая инфляция в России начнет повышаться с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений с лета прошлого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

По данным регулятора, годовая инфляция в России в апреле составила 2,31 процента, месячный прирост цен достиг 0,38 процента. В среднем с февраля по апрель 2023 года прирост цен составил 0,29 процента, что в годовом выражении вблизи 4 процентов.

Годовая инфляция в России, с учетом проводимой денежно‐кредитной политики, составит 4,5-6,5 процентов в 2023 году, а затем вернется к 4 процентам в 2024 году и будет находиться вблизи 4 процентов в дальнейшем, отметили в Центробанке.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года реальные зарплаты россиян выросли на три процента, а номинальные — на 13 процентов.