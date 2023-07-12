Сомнолог объяснил причины мигрени после дневного сна

Сомнолог Мелехин: мигрень после сна днем может спровоцировать резкий всплеск активности

Мигрень и головная боль после дневного сна могут быть спровоцированы резким всплеском активности, заявил клинический психолог и сомнолог Алексей Мелехин. Причину ухудшения самочувствия после обеденного отдыха он раскрыл в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам сомнолога, большинству взрослых людей дневной сон не нужен. Обычно желание вздремнуть в обеденный перерыв возникает только после некачественного или недостаточного отдыха ночью. Однако Мелехин предупредил, что нередко вместо ощущения расслабленности и прилива сил после сна днем человек может чувствовать себя разбитым.

Происходит это в том случае, если человек сразу после пробуждения не спокойно включается в рабочие процессы, а сразу хватается за гаджеты или начинает отвечать на сообщения и письма, объяснил сомнолог. Такой резкий всплеск активности сразу после сна негативно отражается на сердечно-сосудистой системе и когнитивных способностях, что и провоцирует ухудшение самочувствия.

Резкий всплеск активности в этом случае проявляется головными болями, мигренями, болью напряжения, появляется «каска неврастеника», глаза становятся красными, отмечается гневливость, раздражительность Алексей Мелехин клинический психолог, сомнолог

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