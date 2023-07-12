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13:17, 12 июля 2023Ценности

Врач назвала россиянам способствующую похудению еду

Терапевт Зухра Павлова: для похудения в обед необходимо есть умеренно жирный суп

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Врач-терапевт, эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала россиянам еду, которая помогает сбросить лишний вес. Об этом она сообщила в Telegram-канале, который насчитывает более 71 тысячи подписчиков.

В первую очередь эксперт уточнила, что за 30-40 минут до обеда необходимо выпивать стакан теплой воды, которая способствует улучшению работы организма. «Мало того, что вода занимает объем желудка, так еще и активизирует выработку гормона насыщения — холецистокинина. И вообще вода нужна нам всегда!», — объяснила она.

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Помимо этого, для похудения в дневное время нужно есть суп. «Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать — неторопливо и вдумчиво. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину», — заявила медик.

При этом она добавила, что людям, у которых есть проблемы с мочевой кислотой, супы на мясном бульоне, а также со щавелем или шпинатом, запрещены.

Человек, съевший горячий суп, сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Возможно, даже обойдется без второго, но салат все же нужен

терапевтЗухра Павлова

Кроме того, Павлова рассказала, что упомянутые блюда, которые приготовлены в виде пюре, быстрее насыщают, а также минимизируют нагрузку на зубы. Однако врач отметила, что для здоровья резцов еду важно пережевывать, поэтому лучше выбирать более твердую пищу. «Так что если вы любите суп-пюре, при подаче добавьте туда растительной клетчатки (хотя бы зелени) или немного сухарей. И тщательно пережевывайте», — посоветовала она.

Ранее мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева раскрыла действенные способы убрать жир внизу живота. По словам спортсменки, эффективным методом достичь подтянутой фигуры станет ежедневная получасовая тренировка.

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    Екатерина Ештокина
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