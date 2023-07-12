Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:38, 12 июля 2023Наука и техника

В США рассказали о предпочтительном для России оружии

19FortyFive: дроны-камикадзе стали предпочтительным видом вооружения для России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия использует дроны-камикадзе, чтобы подавить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом пишет обозреватель Майя Карлин в материале для американского издания 19FortyFive.

«Этот вид вооружения стал предпочтительным инструментом для российских войск», — указала она.

Карлин назвала российские дроны одним из самых современных видов оружия, которое используют для нанесения ударов по украинской военной инфраструктуре.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

По ее словам, российские дроны-камикадзе, которые являются доступным и простым в эксплуатации оружием, продолжат использовать для подавления контрнаступления Киева.

В июне агентство Reuters писало, что российские беспилотники «Ланцет» представляют угрозу для войск и техники Вооруженных сил Украины. Дроны уничтожают технику, стоимость которой значительно превышает цену дронов-камикадзе.

В марте военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что модернизированный «Ланцет», несущий боевую часть весом три килограмма, является эффективным оружием против бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    Куба обвинила США в провокационной эскалации из-за подлодки в Гуантанамо

    Физиотерапевт назвала способ избежать острой боли в спине при сидячей работе

    В России собрались внепланово повысить акцизы на сигареты и алкоголь

    Врачи обнаружили в глазу жалующегося на боль мальчика 11 живых личинок

    Собянин рассказал о благоустройстве острова в центре Москвы

    Президент Польши понадеялся на вступление Украины в НАТО через несколько лет

    Лолита прокомментировала возможное сотрудничество с Инстасамкой

    Задержание ФСБ пособников террористов попало на видео

    Филиппа Киркорова обвинили в богохульстве из-за наряда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости