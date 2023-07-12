Фундаменты городских зданий стали ненадежными из-за повышения температуры

Communications Engineering: фундаменты городских зданий стали ненадежными из-за климата

Ученый из Северо-Западного университета (США) пришел к выводу, что фундаменты зданий в городах стали ненадежными из-за изменения климата. Это произошло, потому что почва, горные породы и строительные материалы деформируются под воздействием повышенной температуры. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Engineering.

В ходе исследования автор рассмотрел район в Чикаго и построил трехмерную компьютерную модель, основанную на данных, собранных с помощью сети температурных датчиков. Эти устройства учитывали характеристики колебаний температуры грунта, его деформаций и смещений, вызванных изменениями климата. Изменения оказались значительны, а в определенных случаях могли быть несовместимы с эксплуатационными требованиями гражданских сооружений.

Специалист подчеркнул, что следует учитывать влияние изменения климата в грунте на гражданскую инфраструктуру при планировании городов по всему миру в будущем. Кроме того, учет этого фактора предоставляет возможность повторно использовать или минимизировать накопление тепла под поверхностью.

В июне 2023 года международная исследовательская группа заявила, что глобальное потепление может привести к увеличению влажности в регионах, находящихся в тропическом поясе. Ранее считалось, что они должны стать более засушливыми.