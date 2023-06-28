Глобальное потепление усилит дожди и влажность в тропиках

Paleoceanography and Paleoclimatology: глобальное потепление усилит влажность в тропиках

Глобальное потепление может привести к тому, что регионы, располагающиеся в тропическом поясе климата, могут стать более влажными, а не более засушливыми, как считалось ранее. К такому выводу пришла международная группа ученых, которые опубликовали результаты исследования в журнале Paleoceanography and Paleoclimatology.

Исследователи реконструировали глобальные средние показатели количества осадков в раннем эоцене по всей планете. Климатический оптимум раннего эоцена (56-48 миллионов лет назад) был одним из самых теплых периодов за последние 66 миллионов лет, когда средняя глобальная температура поверхности была более чем на 14 градусов Цельсия выше, чем сейчас. Уровни углекислого газа в атмосфере были повышены до более чем 1000 частей на миллион (современные уровни составляют около 400 частей на миллион), а средняя температура поверхности моря была на 16 градусов Цельсия выше доиндустриальных показателей.

Поскольку более высокие концентрации CO2 приводят к усилению потепления, исследователи обнаружили, что глобальные средние температуры поверхности коррелируют с уровнем среднегодовых осадков. Это было наиболее заметно в высоких широтах. Климатические модели предсказывают увеличение среднегодового количества осадков на 9,1 процента при каждом повышении температуры на один градус Цельсия, в то время как глобальное среднегодовое количество осадков увеличивается на 2,4 процента на каждый градус Цельсия. Среднегодовое количество осадков в тропиках и субтропиках также оставалось относительно высоким и составляло более 2-4 миллиметров в сутки.

Поскольку широтные температурные градиенты ослабляются, влага в атмосфере в тропиках с меньшей вероятностью будет рассеиваться по планете, что способствует большему количеству осадков в этих районах. Тропические и высокоширотные регионы характеризуются увеличением осадков и испарения, что приводит к более влажным условиям, в то время как в субтропиках ожидается уменьшение количества осадков и испарения при большей засушливости.