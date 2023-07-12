Популярный комик с ТНТ рассказал о выступлениях перед Путиным

Комик Дмитрий Грачев рассказал о волнении во время выступления перед Путиным

Резидент комедийного шоу Comedy Club на канале ТНТ Дмитрий Грачев, известный номерами, в которых он изображает президента России Владимира Путина, рассказал, что дважды выступал перед главой государства. О волнении и других эмоциях во время номеров он вспомнил в ходе интервью актрисе Юлии Меньшовой. Запись их беседы опубликована на ее YouTube-канале.

Популярный комик отметил, что впервые выступил перед президентом в 2004 году. Тогда они договорились с артистом Дмитрием Хрусталевым, также изображавшим в этом номере Путина, не смотреть на реакцию президента. «Мы как раз выходили вдвоем с Митей Хрусталевым. Нас колотило просто невероятно», — рассказал комик о волнении.

Во второй раз Грачев выступал перед Путиным в 2013 году, когда уже работал в Comedy Club. В выпуске КВН, посвященном юбилею программы, они с комиком Антоном Сасиным изобразили президента и премьер-министра Дмитрия Медведева, везущих по очереди двухместный велосипед.

«Я выходил уже с ощущением уверенности, осознанности. Президент там (в зале — прим. «Ленты.ру») и одновременно президент и на сцене сейчас. С этим ощущением я и подавал шутки», — рассказал Грачев.

Ранее Грачев оценил слухи о существовании настоящих двойников главы государства. По его мнению, у Путина их нет. Также он отметил, что не согласился бы на эту роль, если бы подобное предложение поступило.