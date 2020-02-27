Двойник Путина с ТНТ оценил слухи о настоящем двойнике президента

Резидент комедийного шоу Comedy Club, выходящего на ТНТ, Дмитрий Грачев, известный благодаря пародиям на президента России Владимира Путина и внешнему сходству с ним, оценил слухи о существовании настоящего двойника главы государства. В разговоре с «Газетой.ру» он усомнился в их достоверности.

«Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет», — сказал Грачев. Он также заявил, что не считает себя двойником президента России, хотя его иногда так называют.

Грачев добавил, что, если бы ему поступило предложение от Кремля стать двойником президента, он бы отказался. По его словам, для него это только сценический образ. Быть чьим-либо двойником в действительности Грачев не хотел бы.

Ранее Путин ответил на вопрос о своем двойнике журналисту Андрею Ванденко. Президент России рассказал, что такая идея возникала в начале нулевых во времена борьбы с терроризмом. Однако, по словам главы государства, двойников у него нет.

В декабре 2015 года Путин также заявлял, что у него нет двойников и что они ему не нужны. В апреле того же года, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, он сообщил, что не желает клонировать себя или создавать армию своих двойников-чиновников.

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