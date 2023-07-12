Сенатор заявил об одержимости Байдена стремлением не провоцировать Путина

Сенатор Грэм заявил, что устал от одержимости Байдена стремлением не провоцировать Путина

Американский сенатор Линдси Грэм в Twitter заявил, что устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать российского лидера Владимира Путина в вопросе вступления Украины в НАТО.

Политик отметил, что понимает недовольство украинского лидера Владимира Зеленского администрацией Байдена, правительством Германии и некоторыми другими странами по поводу членства страны в Североатлантическом альянсе.

«Я устал от навязчивой идеи администрации Байдена не провоцировать Путина. Путин считает слабостью полумеры и зацикленность Байдена на том, чтобы не провоцировать его», — подчеркнул сенатор.

Грэм добавил, что администрация США упустила много возможностей, чтобы положить конец конфликту.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО являются пустой тратой времени. По его словам, они лишь посылают неверный сигнал России об отсутствии единства в альянсе.