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00:46, 12 июля 2023Мир

В Грузии рассказали о рисках из-за стремления вступить в НАТО

Глава правящей партии: Грузия подвергается рискам из-за стремления вступить в НАТО

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Грузия подвергается постоянным рискам, когда заявляет о своем стремлении стать членом НАТО. Об этом рассказал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, со ссылкой на грузинский Первый канал пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, пока Тбилиси выражает стремление к членству в НАТО и при этом не является частью Североатлантического альянса, есть постоянный риск. «Следовательно, чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем дольше будут сохраняться риски», — объяснил он.

По мнению депутата, если бы Украину и Грузию в свое время приняли в НАТО, то военных конфликтов в регионе бы не было.

Ранее бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что западные страны и НАТО теряют свое влияние в Грузии, их положение значительно ухудшилось по сравнению с тем, каким оно было несколько лет назад.

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    Марина Совина
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