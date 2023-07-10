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00:15, 10 июля 2023Мир

В США заявили о потере странами Запада и НАТО влияния в Грузии

Генерал США Ходжес: Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии, потеряв свое влияние в стране
Бен Ходжес

Бен Ходжес. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Западные страны и НАТО теряют свое влияние в Грузии, их положение значительно ухудшилось по сравнению с тем, каким оно было несколько лет назад. Такое мнение выразил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в беседе с Interia.

По его словам, в прошлом он был настроен более оптимистично, однако сейчас это изменилось, поскольку «Запад и НАТО потерпели неудачу». Ходжес подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация гораздо хуже, чем она была «два, три или пять лет назад».

Как пояснил генерал, причиной этому послужила непоследовательность Запада и Североатлантического альянса. «Мы не были последовательны в наших оценках значения экономического развития, сотрудничества в области безопасности и всех других вопросов, которые являются частью комплексной стратегии НАТО...», — отметил он.

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    Марина Совина
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