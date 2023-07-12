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18:25, 12 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали приводящие к облысению популярные прически

Российский парикмахер Марина Лапина: популярный небрежный пучок приводит к облысению

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер Марина Лапина назвала россиянкам популярные прически, которые приводят к облысению. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Специалистка призвала избегать небрежного пучка. По ее словам, данная прическа переламывает волосы пополам и пережимает их, что приводит к алопеции (патологическое выпадение волос — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, Лапина обратила внимание на тугой пучок. «Он провоцирует сечение кончиков, так как очень сильно натягиваются корни волос и они перестают увлажняться», — объяснила она.

Также провоцировать облысение могут конские хвосты, поскольку они нарушают кровообращение кожи головы. При этом собеседница издания заявила о необходимости использовать правильные аксессуары для волос. Так, она предложила фиксировать прическу с помощью мягких лент-зажимов и бархатных резинок.

Ранее дерматолог Энризза П. Фактор назвала четыре продукта, которые предотвращают выпадение волос. В первую очередь в список полезной для локонов еды доктор внесла шпинат. По ее словам, он является источником железа, фолиевой кислоты, витаминов А и С, которые отвечают за рост волос. Помимо этого, Фактор порекомендовала включить в рацион орехи, которые укрепляют пряди и позволяют бороться с облысением.

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    Мария Винар
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