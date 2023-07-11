Названы четыре продукта для борьбы с облысением

Дерматолог Энризза П. Фактор назвала шпинат продуктом, предотвращающим выпадение волос

Дерматолог Энризза П. Фактор назвала четыре продукта, которые предотвращают выпадение волос. Соответствующую информацию приводит издание She Finds.

В первую очередь в список полезной для локонов еды доктор внесла шпинат. По ее словам, он является источником железа, фолиевой кислоты, витаминов А и С, которые отвечают за рост волос. Помимо этого, Фактор порекомендовала включить в рацион орехи, которые укрепляют пряди и позволяют бороться с облысением.

Кроме того, эксперт рассказала, что яйца, которые легко приобщить ко многим блюдам, наполнены цинком и селеном, а также обладают противовоспалительными свойствами. В заключение медик отметила пользу авокадо и масел из данного продукта, богатых витамином Е.

«Авокадо — отличный источник незаменимых жирных кислот. Они являются важными строительными блоками для клеток организма. При дефицит этих незаменимых жирных кислот происходит выпадение волос», — объяснила Фактор.

Ранее технолог-преподаватель учебного центра косметологии ARAVIA Елена Хомич раскрыла эффективные способы избежать выпадения волос. По словам эксперта, основными причинами данной проблемы являются гормональный дисбаланс, стресс, нарушение режима сна и прием сильнодействующих препаратов.