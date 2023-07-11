Раскрыты эффективные способы избежать выпадения волос

Технолог Елена Хомич посоветовала полностью смывать средства для мытья головы

Российский технолог-преподаватель учебного центра косметологии ARAVIA Елена Хомич раскрыла эффективные способы избежать выпадения волос. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 11 июля.

По словам эксперта, основными причинами данной проблемы являются гормональный дисбаланс, стресс, нарушение режима сна и прием сильнодействующих препаратов. В связи с этим она посоветовала в первую очередь обратить внимание на состояние кожи головы. «Повышенное выделение себума, зуд, воспаление, сухость, а также отсутствие противодействующих этому мер способствуют выпадению волос», — предупредила Хомич.

Собеседница издания призвала наладить режим питания и потребления воды. Кроме того, она обратила внимание на правильное мытье головы. Во время данной процедуры необходимо полностью смывать средства, использовать бальзам-ополаскиватель, не расчесывать мокрые пряди и избегать тугих причесок. Помимо прочего, Хомич заявила о необходимости защищать волосы и кожу головы от перепадов температур зимой и воздействия ультрафиолетового излучения летом.

Что касается ежедневной бьюти-рутины, действие которой направлено на борьбу с облысением, то эксперт предложила присмотреться к специальным средствам-активаторам. «Например, сочетание кайенского перца и масла усьмы улучшает питание волосяных луковиц. Кофеин и биотин оказывают тонизирующий эффект, помогают улучшить структуру волос и останавливает их выпадение. Пантенол обладает восстанавливающими свойствами, интенсивно питает фолликулы», — объяснила Хомич.

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