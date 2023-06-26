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11:17, 26 июня 2023Ценности

Врач раскрыла портящие волосы главные ошибки в уходе

Трихолог Тейлор Роуз: на качество волос влияет неправильно подобранная расческа

Фото: Alina Kovalchuk / Unsplash

Трихолог из США Тейлор Роуз с никнеймом @thehealthyhur раскрыла портящие волосы главные ошибки в уходе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам врача, на качество прядей влияет неправильно подобранная расческа. Так, обладательницам длинных волос необходимо присмотреться к гребням, а густых — к щеткам со смешанной щетиной.

При этом специалистка пояснила, что девушкам с тонкими прядями стоит обратить внимание на расческу с щетиной из кабана, поскольку она помогает равномерно распределить по всей дине натуральные полезные масла, вырабатываемые кожей головы. Для тех, кто имеет кудри от природы, можно использовать данный предмет быта с широкими зубьями, чтобы предотвратить ломкость и спутывание.

В заключение эксперт заявила, что неправильное расчесывание может привести к секущимся концам. «Пряди надо расчесывать, начиная с концов и двигаясь наверх. Это позволит распутать колтуны вдоль стержня волоса без повреждений», — предупредила Роуз.

В марте парикмахер Джиллиан Джейн раскрыла приводящую к жирности волос ошибку во время мытья. По мнению специалиста, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды.

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    Мария Винар
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