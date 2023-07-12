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17:02, 12 июля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о применении ВСУ кассетных снарядов

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: ВСУ обстреляли позиции ВС РФ кассетными боеприпасами
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его информации, украинская армия трижды ударила кассетными боеприпасами по позициям Вооруженных сил (ВС) России. Ходаковский отметил, что личный состав российской армии не пострадал, поскольку находился в укрытиях.

«Но ситуация показательная: накануне было заметное снижение артактивности, вызванное, видимо, дефицитом обычных боеприпасов, — а тут подоспели (либо были в запасе) кассетные», — пояснил комбат ДНР.

Накануне, 11 июля, оперативные службы сообщили об обстреле кассетными боеприпасами города Токмак в Запорожской области. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

О передаче Киеву кассетных боеприпасов США объявили 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь ВСУ быстрее «освободить» потерянные территории.

В ответ министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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