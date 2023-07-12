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09:30, 12 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за сексуальное насилие над 15-летней школьницей

В Якутии мужчину осудили за совращение школьницы, опекуншей которой была его сожительница

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Якутии 56-летнего местного жителя приговорили к восьми годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над 15-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Также мужчина будет наблюдаться у врача-психиатра. Он признал вину в содеянном.

По данным следствия, в декабре 2022-го и январе 2023 года осужденный приезжал в гости к своей бывшей сожительнице в Ленск. Под опекой у женщины находилась школьница. Мужчина совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Девочка рассказала о произошедшем подругам, а они передали ее историю своим родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. После этого россиянин был задержан.

Ранее сообщалось, что в Рязани суд приговорил педофила-иностранца к 20 годам за изнасилование ребенка.

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    Елизавета Новикова
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