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14:32, 12 июля 2023Мир

Лавров подарил генсеку АСЕАН гигантскую матрешку

Глава МИД России Сергей Лавров подарил генсеку АСЕАН Кимхорну гигантскую матрешку

Глава МИД России Сергей Лавров подарил генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Кимхорну гигантскую матрешку с его портретом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это символ нашего сотрудничества», — сказал российский министр, вручая подарок.

Как пояснили «Ленте.ру» в российской делегации, дарение персональных матрешек генсекам АСЕАН — давняя традиция, и каждая новая матрешка изготавливается в чуть большем размере, чтобы вместить предыдущие.

Ранее Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Как ожидается, российский министр пробудет в индонезийской столице с 12 по 14 июля. Дипломат примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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