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18:16, 12 июля 2023Бывший СССР

Президент Узбекистана уволил 17 «спящих предателей»

Президент Узбекистана Мирзиеев уволил 17 чиновников, назвав их «спящими предателями»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

После переизбрания президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил 17 руководителей районов, городов, отраслевых компаний и объединений. Соответствующее решение он принял на совещании по вопросам привлечения инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов, передает портал CentralAsia.

По мнению Мирзиеева, уволенные руководители являются «спящими предателями». Президент подчеркнул, что готов простить ошибающегося, но работающего человека, однако предателя — никогда.

Глава государства также поручил Генпрокуратуре и Счетной палате Узбекистана проверить деятельность уволенных чиновников, обеспечив «верховенство закона».

Ранее сообщалось, что Мирзиеев был переизбран президентом Узбекистана. Как уточнили в Центральной избирательной комиссии республики, на выборах ему удалось получить более 87,05 процента голосов избирателей.

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    Георгий Нестеров
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