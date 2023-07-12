Президент Узбекистана уволил 17 «спящих предателей»
После переизбрания президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил 17 руководителей районов, городов, отраслевых компаний и объединений. Соответствующее решение он принял на совещании по вопросам привлечения инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов, передает портал CentralAsia.
По мнению Мирзиеева, уволенные руководители являются «спящими предателями». Президент подчеркнул, что готов простить ошибающегося, но работающего человека, однако предателя — никогда.
Глава государства также поручил Генпрокуратуре и Счетной палате Узбекистана проверить деятельность уволенных чиновников, обеспечив «верховенство закона».
Ранее сообщалось, что Мирзиеев был переизбран президентом Узбекистана. Как уточнили в Центральной избирательной комиссии республики, на выборах ему удалось получить более 87,05 процента голосов избирателей.