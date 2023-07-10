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09:31, 10 июля 2023Бывший СССР

Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана

Мирзиеева переизбрали президентом Узбекистана с более 87 процентами голосов избирателей

Фото: Press service of the President of Uzbekistan / Reuters

Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана, передает ТАСС.

«Поскольку Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным, набрал 87,05 процента голосов, по закону он избран президентом», — заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством Узбекистана кандидат, набравший 50 процентов голосов плюс один голос, считается избранным главой государства.

В мая 2023 года 90,21 процента жителей Узбекистана проголосовали за изменения в Конституции, согласно которым срок правления Мирзиеева был обнулен, а полномочия главы государства увеличены с пяти до семи лет. Явка на референдуме составила 84,54 процента.

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    Алевтина Запольская
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