В Германии назвали нормальными условия для членства Украины в НАТО

Глава Минобороны ФРГ Писториус назвал нормальными условия для членства Украины в НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус оценил требования, которые Украина должна выполнить для вступления в НАТО. Об этом он высказался в эфире телеканала ARD.

Писториус подчеркнул, что для Киева существует конкретная перспектива вступления в НАТО — завершение конфликта в стране. Он назвал нормальными условия для членства в блоке.

«Вопросы управления, вопрос демократического контроля над вооруженными силами — все это нормальные стандарты для государства-члена НАТО. И Украина, в конце концов, также должна им соответствовать», — подчеркнул глава Минобороны Германии.

При этом политик добавил, что понимает недовольство и нетерпение Украины. Он также выразил «полное сочувствие» Киеву.

«Тем не менее, обязательство было принято. Украина станет членом НАТО, как только будут выполнены условия», — заключил Писториус.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.