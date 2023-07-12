МИД России назвал показной озабоченность США ситуацией с детьми в зоне СВО

МИД России: США рассматривали Украину как источник международного усыновления детей

МИД России назвал показной озабоченность США ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в докладе ведомства, посвященному нарушению прав детей в процессе международного усыновления в США.

«Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана, прежде всего, тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей (преимущественно славянского происхождения)», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что США — единственное государство, не ратифицирующее Конвенцию ООН о правах ребенка, а процесс международного усыновления там является непрозрачным и коррумпированным.

В МИД России подчеркнули, что запрет на усыновление российских детей американскими гражданами был введен с 1 января 2013 года, чему предшествовали многочисленные нарушения прав несовершеннолетних россиян, включая тяжкие преступления. Кроме того, фиксировались случаи незаконного усыновления однополыми парами и «переуступки родительских прав» третьим лицам. В свою очередь, добавили в министерстве, Госдепартамент США систематически замалчивал подобные нарушения.

«Ни родители, ни государственная правовая система, ни американские общественные организации не в состоянии гарантировать защиту прав и интересов детей на уровне, соответствующем международным стандартам», — заключили в МИД России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США систематически нарушают права несовершеннолетних. Она также добавила, что власти США проявляют цинизм, негативно комментируя встречу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с представителем генсека ООН Вирджинией Гамба.