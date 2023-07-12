Украинские танки Leopard остались без ремонтного центра в Польше

Handelsblatt: ФРГ вышла из проекта по созданию центра ремонта украинских Leopard в Польше

ФРГ вышла из проекта по созданию центра ремонта украинских танков Leopard в Польше из-за завышенных ценовых ожиданий польской стороны. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Handelsblatt.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша и ФРГ не могут начать ремонт танков Leopard, задействованных на Украине, из-за нехватки запчастей.

2 июля стало известно, что между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard в Польше — несколько машин уже доставлены в Польшу для ремонта, хотя контракт между польским оборонным концерном и немецкими танкостроителями еще не заключен. Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) хочет брать 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии это обычно стоит 12 тысяч евро.