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19:22, 2 июля 2023Мир

Стало известно о скандале между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard

Spiegel: между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания танков Leopard

Фото: Janis Laizans / Reuters

Между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard в Польше — несколько машин уже доставлены в Польшу для ремонта, хотя контракт между польским оборонным концерном и немецкими танкостроителями еще не заключен, стало известно Der Spiegel.

Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключили договор. Немецкая сторона считает, что они вряд ли договорятся с Польшей.

«Вот уже несколько месяцев польское правительство ведет настоящую кампанию против Берлина. Оно практически никогда не упускает возможности выступить против немецкого правительства. Еще до поставки боевых танков Варшава публично обвиняла Берлин в специальной задержке в поставках танков. Поэтому кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированы», — считают журналисты издания.

Основной причиной конфликта Der Speigel называет разницу в стоимости работ: PGZ хочет брать 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии это обычно стоит 12 тысяч евро. «Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт», — говорится в статье.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что украинские военные специально подрывают танки Leopard. По его словам, танкисты заезжают на мины, чтобы не вступать в бой.

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    Алиса Реброва
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