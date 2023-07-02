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17:36, 2 июля 2023Мир

В США рассказали о подрыве танков Leopard украинскими военными

Экс-разведчик Риттер: украинские военные подрывают танки Leopard, чтобы не идти в бой

Фото: JF Lauzé / Courtesy Canadian Armed Forces / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывают и ломают танки Leopard, чтобы не идти в бой. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Он напомнил, что для российских военных назначили награду за каждый подбитый танк — одному из российских военных вручили 1 миллион рублей за уничтоженный Leopard. «И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад на мины и подрываются. Или они специально ломают его», — рассказал Риттер.

На Западе, отметил он, придавали слишком большое значение танкам Leopard и надеялись, что они переломят ход боевых действий. Но оказалось, что российские военные их легко уничтожают, заключил Риттер.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке сообщил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, которые консультировали ВСУ. По его словам, американцы прилетели туда на вертолетах Black Hawk из Румынии.

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    Алевтина Запольская
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