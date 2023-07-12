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07:05, 12 июля 2023Наука и техника

В Запорожской области развеяли миф о неуязвимости немецких танков Leopard

Рогов: неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это был качественный пиар, реклама, миф, который необходимо развеять. Политик добавил, что по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали. «Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», — подчеркнул он.

Ранее попавший в плен военнослужащий спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» Андрей Приходько рассказал, что украинские бойцы боятся ездить на западной технике, в том числе на немецких танках Leopard, поскольку считают, что российские военные ведут охоту на нее. По его словам, при появлении на поле боя таких бронемашин по направлению их движения начинают лететь всевозможные снаряды.

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    Марина Совина
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