Обвалившаяся из-за дождей в Турции трасса попала на видео

Обвалившая из-за проливных дождей в Турции трасса Орду — Сивас попала на видео

В Турции из-за проливных дождей обвалилась часть трассы Орду — Сивас, соединяющей Черное и Средиземное моря. Происшествие попало на видео, опубликованное в Twitter издания Büyük Sivas.

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, что на месте дороги образовалась глубокая яма, в которую провалился асфальт. Постепенно отверстие становится все шире. По данным издания, при обрушении никто не пострадал. Губернатор провинции Орду Тунджай Сонел сообщил, что разрушенную трассу закрыли для движения в обоих направлениях.

Ливни обрушились на Турцию вечером 8 июля, с тех пор осадки не прекращаются. За четыре дня от воды пострадали около 32 жилых домов и 35 транспортных средств. На данный момент власти региона проводят оценку ущерба и восстанавливают инфраструктуру.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые дожди. За три часа выпало 144 миллиметра осадков. Улицы поселков подтопил сильный ливень. Утром сообщалось о перекрытии нескольких участков трассы М-4 «Дон» в районе Туапсе из-за ливня и оползня.