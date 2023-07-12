Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:05, 12 июля 2023Среда обитания

Обвалившаяся из-за дождей в Турции трасса попала на видео

Обвалившая из-за проливных дождей в Турции трасса Орду — Сивас попала на видео

В Турции из-за проливных дождей обвалилась часть трассы Орду — Сивас, соединяющей Черное и Средиземное моря. Происшествие попало на видео, опубликованное в Twitter издания Büyük Sivas.

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, что на месте дороги образовалась глубокая яма, в которую провалился асфальт. Постепенно отверстие становится все шире. По данным издания, при обрушении никто не пострадал. Губернатор провинции Орду Тунджай Сонел сообщил, что разрушенную трассу закрыли для движения в обоих направлениях.

Ливни обрушились на Турцию вечером 8 июля, с тех пор осадки не прекращаются. За четыре дня от воды пострадали около 32 жилых домов и 35 транспортных средств. На данный момент власти региона проводят оценку ущерба и восстанавливают инфраструктуру.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые дожди. За три часа выпало 144 миллиметра осадков. Улицы поселков подтопил сильный ливень. Утром сообщалось о перекрытии нескольких участков трассы М-4 «Дон» в районе Туапсе из-за ливня и оползня.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    США заявили о начале войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО

    Страны G7 дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией

    Зеленский прокомментировал создание Совета Украина-НАТО

    Эндокринолог назвала главные правила похудения

    Пожар на российском химзаводе сняли на видео

    Минпромторг поддержал предложение легализовать онлайн-продажи алкоголя

    Додон призвал президента Молдавии и правящую партию уйти в отставку

    Месси высказался о завершении карьеры в сборной Аргентины

    Названа причина резкого роста цен на отдых в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости