Мощный поток воды на улицах Туапсе сняли на видео

В сети появилось видео мощного потока воды, который проносится по улицам Туапсе

В сети появилась видеозапись, на котором показан мощный поток воды, проносящийся по улицам в Туапсе. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мощный поток воды сносит все на своем пути. Автор ролика снимает на видео дома, которые частично оказались под водой.

По данным авторов канала, внутри дома, который снесло потоком воды, находились три человека в возрасте 15, 19 и 22 лет — они пропали без вести. Вода попала в их дом рано утром, и к дому вызвали спасателей, но к моменту их приезда здание уже смыло.

Помимо этого, без вести пропал мужчина — он находился внутри машины, которую снесло потоком воды.

В Туапсинском районе в ночь на среду, 12 июля, прошли залповые дожди — там за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Улицы поселков подтопил сильный ливень, утром сообщалось о перекрытии нескольких участков трассы М-4 «Дон» в районе Туапсе из-за ливня и оползня.