Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 12 июля 2023Наука и техника

Названо количество выведенных из эксплуатации подлодок США

Bloomberg: 18 из 49 ударных подлодок ВМС США выведены из эксплуатации для ремонта

Фото: Elliot Schaudt / U.S Navy Central Command / Reuters

Более 30 процентов ударных атомных подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США выведены из эксплуатации для ремонта, что ставит страну в невыгодное положение перед превосходящим по численности флотом Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской службы Конгресса США.

Отмечается, что 18 из 49 подлодок ВМС США (37 процентов) вывели для проведения ремонта. «Это ставит США в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая», — говорится в сообщении.

В отчете службы подчеркнули, что задержки на верфях влияют на возможность ВМС выполнять повседневные задачи и оказывают «повышенное оперативное давление» на оставшиеся в строю корабли.

Материалы по теме:
У кого самая сильная армия в мире: запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
У кого самая сильная армия в мире:запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
26 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Как сообщается, в 2017 году 28 процентов подлодок были на ремонте, в 2022 — 33 процента, а лучший показатель был достигнут в 2015 году, когда на ремонте находились 19 процентов всех ударных подлодок. Позже в Командовании морских систем ВМС США уточнили, что к концу июня в ремонте оставалось 16 подлодок.

«Бездействующие подводные лодки — это не подводные лодки класса "Огайо" с ядерными баллистическими ракетами, а быстроходные ударные лодки, которые могут стрелять торпедами и крылатыми ракетами "Томагавк" по судам и наземным целям, а также скрытно выполнять задачи, такие как наблюдение», — пишет Bloomberg.

В апреле стало известно, что ВМС США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria («Александрия») типа Los Angeles до сентября 2025 года. Техническое обслуживание «Александрии» заняло семь месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Троих человек в Туапсе смыло вместе с домом. Что известно о разрушительном потопе на Кубани?

    Зеленский обсудит поставку Украине оружия дальнего действия с Байденом

    Минобороны заявило об отражении 30 атак ВСУ за сутки на одном направлении СВО

    ВСУ попытались провести разведку боем в районе Угледара

    Минобороны заявило об уничтожении складов с топливом ВСУ в Одесской области

    Электричка насмерть сбила человека в Москве

    Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24

    Россиянам предложили компенсировать аренду жилья

    Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО

    Ким Кардашьян объяснила нежелание заводить новый роман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости