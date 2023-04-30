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06:30, 30 апреля 2023Наука и техника

В США продлили срок службы «Александрии»

Breaking Defense: срок службы подлодки ВМС США «Александрия» продлили до 2025 года

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Военно-морские силы (ВМС) США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria («Александрия») типа Los Angeles до сентября 2025 года. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителя ВМС.

Подлодка покинула плавучий сухой док ВМС США ARCO (ARMD-5) 5 апреля. Техническое обслуживание «Александрии» заняло семь месяцев. Также в третьем квартале 2023 финансового года планируют начать обслуживание подлодки Scranton.

Отмечается, что Пентагон требует наличия 66 многоцелевых подлодок, а сейчас в эксплуатации находится только 50 многоцелевых субмарин.

Атомную подлодку «Александрия» спустили на воду в 1990 году. Субмарины этого типа могут нести торпеды, а также крылатые ракеты Harpoon и Tomahawk.

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В марте издание Washington Examiner писало, что Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в третьей мировой войне из-за возможностей российского подводного флота.

В сентябре 2022 года в публикации Defense News сообщили, что большинство работ по техническому обслуживанию и ремонту атомных подводных лодок ВМС США типа «Вирджиния» выполняют с задержкой из-за недостатка запасных частей.

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Даниил Иринин
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