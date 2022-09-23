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В США рассказали о недостатке запчастей для ремонта подлодок

ВМС США сообщили о недостатке запчастей для ремонта подводных лодок типа «Вирджиния»

Фото: U.S. Navy / Reuters

Большинство работ по техническому обслуживанию и ремонту атомных подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» выполняют с задержкой из-за недостатка запасных частей. Об этом сообщает Defense News.

По словам заместителя главы Командования морских систем ВМС (NAVSEA) по промышленным операциям контр-адмирала Скотта Брауна, недостаток запчастей не позволяет своевременно обслуживать подлодки.

«Это приводит к большому оттоку, большой каннибализации — поэтому нам приходится снимать вещи с других лодок, чтобы поместить их на лодку, которую мы пытаемся вытащить», — заявил Браун на симпозиуме Американского общества военно-морских инженеров по техническому обслуживанию и модернизации флота.

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Командующий NAVSEA вице-адмирал Билл Галинис уточнил в ходе симпозиума, что за последнее десятилетие только 20-30 процентов работ по техническому обслуживанию подлодок завершили вовремя. Он предположил, что к недостатку запчастей приводят проблемы с цепочкой поставок и недостаточное финансирование.

Ранее издание Popular Mechanics сообщило, что Китай сможет к 2030 году сравнять потенциал своих военно-морских сил с ВМС США.

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Даниил Иринин
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