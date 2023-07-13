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08:44, 13 июля 2023Мир

В МИД заявили об отсутствии угрозы из-за присутствия России в Африке

Посол Олег Озеров: присутствие России в Африке не угрожает странам континента

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Присутствие России в Африке не несет угрозы для стран континента, развитие сотрудничества не направлено против них. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Москва, укрепляя связи с Африкой, не требует разрывать отношения с другими странами, в отличие от западных государств. По словам Озерова, российско-африканское сотрудничество строится на принципах суверенного равенства и национальных интересов. «Все наше содружество с африканскими странами не направлено против этих стран», — заверил он. Посол подчеркнул, что обе стороны стремятся развивать сотрудничество по актуальным проблемам, которые необходимо решить.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие президента России Владимира Путина в саммите Россия — Африка, запланированного на конец июля. Он также сообщил, что в настоящее время активно ведется подготовка к мероприятию.

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    Марина Совина
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