Посол Олег Озеров: присутствие России в Африке не угрожает странам континента

Присутствие России в Африке не несет угрозы для стран континента, развитие сотрудничества не направлено против них. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Москва, укрепляя связи с Африкой, не требует разрывать отношения с другими странами, в отличие от западных государств. По словам Озерова, российско-африканское сотрудничество строится на принципах суверенного равенства и национальных интересов. «Все наше содружество с африканскими странами не направлено против этих стран», — заверил он. Посол подчеркнул, что обе стороны стремятся развивать сотрудничество по актуальным проблемам, которые необходимо решить.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие президента России Владимира Путина в саммите Россия — Африка, запланированного на конец июля. Он также сообщил, что в настоящее время активно ведется подготовка к мероприятию.