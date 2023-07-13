Лавров анонсировал расширение сети российских посольств в Африке

Лавров заявил, что МИД ведет работу по открытию новых посольств в ряде стран Африки

МИД России ведет работу по открытию новых посольств в ряде стран Африки. Расширение сети российских дипмиссий анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Ленте.ру».

По его словам, подобное решение было принято по итогам первого саммита Россия — Африка, прошедшего в Сочи в 2019 году.

«О том, где именно мы их открываем, сообщим, когда все будет согласовано с властями принимающих государств и завершены необходимые правовые процедуры», — заявил Лавров.

27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия — Африка, в котором примут участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств. Параллельно с саммитом пройдет и экономический форум. Как отмечается, мероприятие призвано укрепить российско-африканское сотрудничество и определить траекторию развития отношений со странами Африки в долгосрочной перспективе.

Ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются давить на государства Африки, чтобы не допустить их участия в мероприятии. Несмотря на это, в саммите примут участие свыше половины стран континента. По словам министра, к встрече готовится большая декларация, которая будет излагать план построения отношений между Россией и африканскими странами на несколько лет.